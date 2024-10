« Nous sommes la somme de Nous » Cora Laba sort un EP bouleversant sur la guerre en Ukraine

Toujours un plaisir d’entendre la voix délicate et puissante de Cora Laba. Avec son nouvel EP "Nous sommes la somme de Nous", la chanteuse explore les profondeurs de la guerre en Ukraine à travers six nouvelles compositions, où le ton oscille entre dureté et douceur. "Ces six nouveaux titres musicaux ont été créés d’après les textes de mon recueil Qui t’es Kyïv?", confie Cora Laba.



Publié aux éditions éoliennes en septembre 2023, ce livre témoigne de son vécu en Ukraine, où elle a assisté aux prémices de la guerre contre la Russie. Originaire de Corse, plus précisément du massif de Bavella, Cora Laba (de son vrai nom Cora Labaeye) puise aussi son inspiration dans les racines profondes de son grand-père maternel. En juin 2020, elle nous accueillait à Bastia à bord de son bateau pour la sortie de son album "Des Rivières en hiver", fruit de cinq années de voyages artistiques entre la Corse, le Groënland, l'Ukraine et Paris.



L'Ukraine, Cora la découvre en 2013, lors de la Révolution de la Dignité à Kyïv, où elle vit jusqu'en 2015. En 2022, elle y retourne pour achever un répertoire musical, mais la guerre éclate, l’obligeant à fuir sa "ville aimée". "Lors de ce dernier séjour, je suis littéralement percutée par la guerre. Mais face à la monstruosité de la guerre, que peut-on faire ? Il reste comme armes les mots et la musique", raconte-t-elle avec émotion. De cette expérience est né Qui t’es Kyïv?, un recueil qui retrace trois périodes cruciales : la Révolution de 2013-2015, le début de l’écriture en 2019 lors d’un festival en Isère, et son dernier séjour en 2022, en pleine guerre.



Dans son livre, Cora Laba ne se contente pas de relater la violence. "J’ai voulu amener un autre éclairage sur ces événements vécus de l’intérieur. Il n’y a pas que de la violence, il y a de la lumière, de la poésie, de la solidarité", explique-t-elle.



Son nouvel EP, sorti ce lundi, marque le début d’un "chapitre feu", suivant le "chapitre glace" de Des Rivières en hiver. "Nous sommes la somme de Nous" propose six titres où révolte et consolation se côtoient, entre barbarie et humanité. Le palindrome du titre, volontairement accentué par des majuscules, symbolise la dualité présente tout au long de l’œuvre. "Cet EP a été réalisé avec mon complice de toujours, Lurii Khustochka, qui assure les arrangements, la réalisation et le mixage. J’y suis accompagnée par lui à la basse, Andrii Nadolskyi à la batterie, et Maryna Voznyuk au piano pour deux titres. Les graphismes sont signés Marie Taq", précise l’artiste.



Les chansons révèlent des contrastes saisissants entre la cruauté de la guerre et la chaleur des liens humains. "Il y a trois titres très forts, très intenses, presque rock au début. Puis trois autres aux mélodies plus douces", explique Cora Laba. "À travers cet EP, j’ai ressenti le besoin de partager des émotions personnelles, de rendre vivant ce que j’ai vécu, de le rendre palpable. J’avais besoin de témoigner d’une réalité humaine, celle qui échappe aux médias."



Un clip du titre Le sang dans les corps est déjà disponible depuis le 17 octobre. "Il a été enregistré aux États-Unis sous la direction de Lesya Malskaya. Le clip met en scène une chorégraphie mêlant danseuses russes et ukrainiennes", souligne-t-elle. Cora Laba prévoit également la sortie de quelques CD et vinyles dans les prochains mois, avant de remonter sur scène pour défendre cet EP bouleversant.



Tracklist : Le sang dans les corps - Nous sommes la somme de Nous - Litany For Peace - Encore ce matin - Opera Odessa - A-topos.