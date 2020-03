Non respect du confinement : les amendes passent à 200€

L’amende pour non-respect du confinement reste à 135 euros. Mais la note devient plus salée en cas de récidive. Un décret pris par le ministère de l’Intérieur samedi 28 mars porte la contravention à 200 euros « en cas de réitération, c’est-à-dire si une seconde violation est constatée dans le délai de 15 jours ».

Et la punition s’accentue si le deuxième coup au portefeuille n’est pas suffisant. L’amende majorée passe à 450 euros si elle n’est pas payée dans les temps.

Si quatre violations sont relevées dans les 30 jours, La contravention devient un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros.

