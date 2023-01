Neige-verglas : la Corse maintenue en vigilance jaune

Les averses neigeuses persistent sur ile, et la vigilance jaune "neige-verglas" et avalanche fixée par Météo-France a donc été prolongée pour toute la journée de samedi 21. Ce vendredi la Corse reste sous de nombreux nuages et de fréquentes averses, donnant de la neige dès 500 à 600 m d'altitude. Cet après-midi, les maximales 7 à 10 en CorseDemain, samedi, la journée se déroule encore sous un ciel très nuageux et quelques averses, la neige peut faire son apparition dès 200 à 300 m d'altitude.