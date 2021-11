National : injuste défaite du FCBB face à Cholet (1-2)

Les Corses prenaient le match par le bon bout et ouvraient rapidement le score sur un corner de Anziani bien négocié par Lajugie (4ème). Les visiteurs mettaient alors une bonne dizaine de minutes à réagir. Les visiteurs faisaient le forcing en fin de 1ère période pour égaliser, en vain.

En seconde période, après un bon début des Corses, les visiteurs prenaient le contrôle du match, dominant copieusement les locaux. La défense insulaire tenait bon jusqu’à la 85ème. Rageant.

Pire même les visiteurs marquaient dans les arrêts de jeu. Frustrant. Très frustrant ! Injuste même.



Feuille de match

13ème journée de N1

FC Bastia Borgo 1 - 2 SO Cholet (1 - 0)

Complexe Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique en bon état.

Temps : pluie modérée à forte

Spectateurs : environ 350

Arbitre centre : Romain Delpech

Arbitre assistant 1 : Elodie Coppola

Arbitre assistant 2 : Maxence Nouchet



Buts : Lajugie (4ème) pour FCBB

Renaud (85ème) – Jarju (90+3) pour Cholet



Avertissements : Hachem (26ème) – Renaud (42ème) - Jarju (82ème) pour Cholet

Marmot (90ème) pour FCBB



FCBB : Balijon – Grain (Ba 60ème) – Doumbia – Cropanese (c) – Bassouamina – Guibert – Anziani – Lajugie – Marmot (Scuster 90ème) – Raspentino – Magassouba.

Entr. : St.Rossi



SO Cholet: Kocik – Peugnet (Gameiro 58ème) – Njike – Sidibe – Le Mehaute (c) – Mattoir (Fortune 70ème) – Hachem – Guirassy (Crehin 58ème) – Zahary (Jarju76ème) – Lo – Renaud.

Entr. : Richard Déziré



Contexte

Le changement d’entraîneur au FCBB avec l’arrivée de Stéphane Rossi.



Les buts

4ème : Corner de la droite d’Anziani. Tête décroisée de Lajugie au 1er poteau. Le ballon file dans le coin droit de Kocik.

85ème : Corner de la droite pour Le Mehaute. Au 1er poteau Renaud reprend un ballon mal boxé par Balijon. Le ballon finit dans les filets corses.

90 + 3 : Déboulé de Jarju qui fusille Balijon.



Les actions de jeu

Coup d’envoi donné par les blancs Choletais.

10ème : Marmot déboule sur le coté gauche et centre pour Raspentino au 2ème poteau mais sa reprise passe à coté des buts de Kocik.

13ème : Corner d’Anziani de la droite. Reprise de la tête de Guibert au 1er poteau mais le ballon passe juste à coté des buts visiteurs.

18ème : Centre de la gauche de Hachem pour Cholet mais Balijon s’empare du ballon.

29ème : Coup-franc puissant de Le Mehaute de la gauche, sorte de petit corner. Le portier insulaire Balijon boxe le cuir.

33ème : Nouveau corner de la droite pour Anziani. Bassouamina reprend le cuir au premier poteau mais le ballon est dévié par Le Mehaute en corner.

34ème : Corner de la gauche d’Anziani. La défense renvoie sur ... Anziani. Le tir brossé de celui ci est relâché par Kocik mais Lajugie pourtant en embuscade ne peut reprendre le ballon.

42ème : Coup-franc de la gauche d’Anziani mais la défense choletaise renvoie.

46ème : Centre tir de Grain de la droite. Bassouamina au 2ème poteau est un peu court.

48ème : Corner de la droite de Anziani. Reprise de volée de Groin à l’entrée de la surface mais le ballon est capté sans problème par Kocik.

53ème : Le Mehaute semble déséquilibré par Cropanese dans la surface sur le coté gauche, mais l’arbitre ne siffle par le penalty réclamé par les visiteurs.

54ème : Mattoir prend de vitesse Cropanese sur la gauche mais son centre piqué passe à coté des buts de Balijon.

58ème : Tir de Mattoir de l’entrée de la surface. Le cuir fait trembler la transversale de Balijon.

62ème : Balijon doit sortir dans les pieds de Mattoir qui s’était invité dans la surface corse.

65ème : Sur un centre de la droite de Gameiro, Hachem reprend en force à l’entrée de la surface mais le ballon passe à coté du montant droit de Balijon.

75ème Coup-franc de Anziani à 35 m des buts de Kocik. Guibert rabat le ballon de la tête au point de penalty. Le cuir frôle le montant droit du gardien choletais.

77ème : Coup-franc de Le Mehaute des 35 m. Reprise de Jarju dans la surface mais à coté des buts corses.

78ème : Balijon plonge et bloque un tir puissant de Le Mehaute des 20 m.

79ème Kocik se couche lui aussi sur un tir d’Anziani au point de penalty.

86ème : sur un centre au 2ème poteau de Raspentino, Magassouba, pourtant seul, rate complètement sa reprise de la tête.

90 + 2 : Reprise de volée de Anziani qui frôle le montant gauche de Kocik



Bilan sportif

Encore deux points de perdus. Le fossé se creuse de plus en plus pour le FCBB avec les clubs qui le précédent.



La réaction de Stéphane Rossi

«C’est une défaite cruelle. On a été dans ce qu’on voulait faire, avec de la qualité. Une 1ère mi-temps pour nous où on n’a pas été mis en danger et où on pouvait même marquer un second but. En 2ème période l’équipe était fatiguée mais le bon état d’esprit des joueurs a permis de tenir. On a flanché dans les dernières minutes même si on a quand même deux belles occasions à la fin. Il y a un travail mental et physique à faire. On va voir comment améliorer l’effectif ».