National : Borgo sombre face au Red Star (0-4)

Les Audoniens prenaient le match en main dès le coup d’envoi, maintenant les Corses dans leur moitié de terrain. Les joueurs d’Habib Beye ouvraient logiquement le score à la 22ème, la défense borgaise étant plutôt laxiste sur le coup. Malgré quelques réactions et bonnes actions les locaux ne pouvaient trouver la faille pour égaliser avant la pause.

Bien dans le rythme les visiteurs doublaient la mise dès la reprise de la 2ème période par Benali encore. Face à cette équipe audonienne bien organisée, faisant bien circuler le ballon, les protégés du président Emmanuelli étaient souvent dépassés dans tous les domaines. Il fallait attendre la 65ème pour voir les Corses emballaient le match mais se heurtaient à une bonne défense visiteuse. Et c’est lors de cette belle période que le Red Star enfoncera le clou par Fall à la 68ème. KO debout les Corses encaisseront un nouveau but 5 minutes plus tard. 0-4 sera le score final. La marche était trop haute d’autant que les « noirs » auront été trop « légers » en défense.





Feuille de match

14ème journée de National

FC Borgo 0 - 4 Red Star FC (0-1)

Complexe sportif Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique

Temps : beau

Spectateurs : Environ 200

Arbitre centre : Anthony Ustaritz

Arbitre assistant 1 : Michel Dolmadjian

Arbitre assistant 2 : Cyril Saint Cricq Lompre





Buts

Benali (22ème – 48ème) - Fall (68ème) – Macalou (73ème) pour Red Star





Avertissements

Zahibo (13ème) pour FCB





FCB : Barbet – Romany– Escartin – Hemans – Doumbia (c) – Kerkhour – Diarra – Duku (Genty 70ème) – Ley (Goret 68ème )– Zahibo (Chevreuil 57ème) – Sangara (Tattevin 68ème)

Entr. : A. Torres



Red Star FC: Butelle – Meyapya – Cadiou – Cisse (Durand 72ème)– Doucoure – El Hriti - Ikanga (Fall 64ème) – Ndoye (c) – Dembi – Kouagba – Benali (Macalou 64ème) .

Entr. : H. Beye





Fil du match

Coup d’envoi donné par le Red Star

1ère : Barbet (FCB) doit sortir dans les pieds de El Hriti (RS) qui s’était infiltré dans la surface corse.

12ème : Coup-Franc de El Hriti (RS) des 30 m. Le ballon est repris de la tête par Ikanga aux 6 m mais au-dessus de la transversale de Barbet.

BUT 22ème : Sur un centre de la droite de Doucoure (RS), la défense corse reste bien statique et Benali en profite pour glisser tranquillement le ballon dans le but de Barbet.

33ème : Bien lancé par Kerkhour (FCB), Sangare bute sur la défense audonienne.

BUT 48ème : Auteur d’un double dribble sur son défenseur corse, Ikanga de la gauche centre magnifiquement au point de penalty pour Benali qui double la mise pour le Red Star.

55ème : Benali (FCB), à l’entrée de la surface corse lifte un ballon qui frôle la transversale de Barbet.

65ème : Tir de Romany (FCB) aux 9 m dans la surface, détourné par un défenseur audonien en corner

BUT 68ème : sur un centre de Cisse, belle reprise de Fall qui propulse le ballon dans les filets de Barbet

71ème : sur une belle action collective des Borgais, le ballon parvient à Doumbia qui tente sa chance dans la surface mais heurte le poteau de Butelle

BUT 73ème : Tir puissant de Macalou à l’entrée de la surface. Barbet est une nouvelle fois battu.

78ème : Sur une belle contre-attaque, Tattevin (FCB) se présente seul devant Butelle mais perd son duel avec le gardien francilien.

85ème : Sur un corner de la gauche, reprise de Tattevin (FCB) mais superbe parade du gardien Butelle qui détourne le cuir en corner.



La réaction de Alex Torres (entraîneur du FCB)

«On joue contre l’équipe la plus performante du championnat. Quand les joueurs adverses mettent un pressing constant c’est difficile de lutter. Il faut saluer la performance du Red Star. Ils étaient meilleurs que nous et y a pas à rougir de cette défaite. Mes joueurs n’ont pas triché mais il y avait une classe d’écart. On n’a pas eu la maitrise technique, la justesse. On encaisse sur leur première frappe et ils tuent le match en tout début de 2ème. Y a pas de regret. L’écart était trop grand. Faux-pas interdits pour les autres journées contre des équipes de notre niveau. ».