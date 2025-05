National 3 - Défaite à Agde (3-2) et relégation pour Corte

Stade d’Agde, Agde bat Corte : 3-2 (2-0).

Les buts : Mazgouti (15e et 22e) et Sairafy (69e) pour Agde ; Rimane (84e) et Pariggi (90e), pour Corte.

Arbitres : M. Bouzalmat





Agde

Pappalardo, Michel, El Hamzaoui, Darmon, Gueye, Marasovic, Ait Ahmid, Chamboro, Sairafy, Mazgouti, Bogemba, Tene, Peyriguey, Taillan, Dressayre, Ligali.





Corte

Barallini, Ait Yahya, Perotto, Machado, Rimane, Marietti, Fanni, Ait Bassou, Segarel, Boussemart, Santelli, Parigi, Amoni-Cristiani, Tamboura.





Malgré une bonne entame de match à Agde, les Cortenais se faisaient piéger au quart d’heure de jeu en concédant un penalty. Mazgouti ne laissait aucune chance à Barallini et perlmettyait à ses couleurs de prendre l’avantage. Le milieu de terrain héraultais enfonçait même le clou quelques minutes plus tard en inscrivant un deuxième but. Dès lors on voyait mal comment Corte pourrait revenir dans la partie, même si les hommes de David Faderne ne baissaient pas les bras en deuxième période.



Ils se créaient de belles situations sans pour autant trouver la faille dans une défense des plus solides. Tamboura tentaient, tout comme Santelli, mais Agde ne pliait pas. Au contraire les Héraultais ajoutaient un troisième but par Sairafy à la 69e, scellant ainsi les espoirs des Cortenais. À 3-0 l’USCC continuait de pousser et parvenait à revenir au score grâce à Rimane à la 84e minute de jeu. Parigi, six minutes plus tard inscrivait un deuxième but pour Corte. Mais il était trop tard pour les hommes du président Colombani qui s’inclinaient finalement 3-2.

Corte avait encore un espoir de se maintenir dans ce championnat à condition de remporter ses trois derniers matchs. On y a cru un moment après la victoire à domicile face à Ardziv. Mais la défaite de ce samedi à Agde pousse Corte à la relégation. Des Cortenais qui retrouveront donc le Régional 1 la saison prochaine après cinq années passées en N3 sous la direction de David Faderne.