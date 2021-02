National 1 : Le SCB tenu en échec par Villefranche (1-1)

Face aux rouges du Beaujolais, ce sont les turchini qui donnaient le coup d’envoi de cette rencontre. Très bons dans la possession et la conservation du ballon les visiteurs gênaient les Bastiais dans leur gestion du jeu et les empêchaient même de s’inviter dans leur camp.

Au quart d’heure de jeu, si le ballon circulait bien sur la pelouse d’Armand Cesari, les occasions étaient inexistantes, même si le jeu n’était pas déplaisant.

Il fallait attendre la 17ème pour assister à la première occasion dangereuse de cette rencontre. Profitant d’une glissade de Bocognano à 20 mètres de ses buts, Taufflieb avait le champ libre et, face au but, ajustait les cages insulaires mais le ballon frôlait le montant gauche Vincensini.

Deux minutes plus tard ce même Vincensini intervenait avec brio sur une tentative à bout portant de Blanc. Auteur d’un arrêt réflexe du pied, le gardien corse pouvait s’emparer ensuite du ballon en deux temps.

Ces deux alertes réveillaient les coéquipiers de Cioni.

A la 27ème Quemper lançait Robic dans le couloir gauche. L’attaquant bleu se jouait de Bonenfant mais se faisait reprendre dans la surface par Lauray.

Robic récidivait à la 35ème mais son centre de la gauche ne pouvait être repris par Schur à l’entrée de la surface.

Les visiteurs n’en subissaient pas pour autant le match et sur un corner de la gauche de Sergio, Renaut reprenait le cuir de la tête aux 6 m mais le ballon passait à coté du montant gauche de Vincensini (42ème).

Une minute plus tard Segbe se montrait plus rapide que Le Cardinal et pouvait centrer de la gauche. Le ballon filait devant le but mais fort heureusement aucun joueur de Villefranche n’était là pour reprendre ce ballon.

Ce n’était que partie remise puisque les visiteurs allaient parvenir à leurs fins dans le temps additionnel. C’est tout d’abord Garita qui aux 6 m obligeait Vincensini à un nouvel arrêt reflexe. Mais le ballon était récupéré par Sergio sur la gauche. Le centre de celui-ci, à l’entrée de la surface corse, trouvait Bonenfant sur la droite. Le tir du défenseur caladois faisait mouche dans la lucarne de Vincensini (45+1).

A la pause les protégés du président Ferrandi étaient menés au score 0 – 1.

Les Bastiais partaient pied au plancher en 2ème période et remettaient les pendules à l’heure à la 46ème. Sur un centre de Vincent de la droite, Salle-Lamonge reprenait de la tête au 2ème poteau, Schur aux 6 m prolongeait lui aussi de la tête dans les filets de Bouet (1-1).

Les «tigres» caladois répliquaient à 51ème par un bolide de Sergio qui passait tout près du montant droit de Vincensini.

Le jeu se musclait un peu et les deux équipes se rendaient coup sur coup dans leurs actions.

Sergio pour Villefranche s’essayait bien des 25 m à la 60ème mais le ballon, filait à droite des buts du gardien insulaire.

Les Bastiais perdaient malheureusement leur capitaine Gilles Cioni à la 61ème, sur une blessure sérieuse.

A la 68ème les Bastiais auraient pu obtenir un penalty sur une faute sur Schur dans la surface. Mais l’arbitre ne bronchait pas.

L’issue de la rencontre était très incertaine, chacune des deux formations se livrant à fond pour faire virer le score en sa faveur.

77ème minute, corner de la droite de Salle-Lamonge, le ballon était piqué de la tête par Bocognano aux 6 mètres mais le cuir passait juste à coté du montant gauche de Bouet.

86ème coup franc dangereux pour Villefranche à gauche des buts de Vincensini. Sur le centre de Sergio, de la tête, Garita expédiait le cuir sur la transversale de Vincensini. Ca sentait le KO.

Da Silva avait lui aussi le but de la victoire à la 88ème sur un tir de loin, le ballon frôlant le montant gauche de Bouet. Le gardien visiteur qui devait briller à la 90ème. Sur un corner de Salle-Lamonge de la droite, Bouet se détendait pour détourner le ballon repris de la tête par Robic à bout portant.

Le score en restera là. 1 – 1. Le SCB devait se contenter du nul.



Réaction de l’entraineur du SCB, Mathieu Chabert : «C’est un bon point, un point qui comptera. C’est la meilleure équipe qu’on ait joué cette saison. On se contentera de ce point même si on pouvait espérer mieux sur la fin mais eux aussi ont une grosse occasion. C’est un bon point. Dans l’entame du match, on est mou, on met longtemps à jouer. On a fait bien meilleure 2ème période mais il faut qu’on corrige ces entames de match. Il faut être dans l’action et non la réaction. Il va falloir cravacher encore. Voyons le verre à moitié plein. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, il faut être costaud. On souhaite un bon rétablissement à Gilles dont c’était peut-être le dernier match de la saison puisque grièvement blessé au tendon d’Achille ».



Feuille de match

22ème journée de N1

SC Bastia 1 - 1 FC Villefranche Beaujolais ( 0 - 1 )

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Beau temps frisquet

Spectateur : 0 (confinement)

Arbitre centre : Marc Bollengier

Arbitre assistant 1 : Sébastien Lemaire

Arbitre assistant 2 : Julien Garrigues



Buts : Bonenfant (45+1) pour Villefranche

Schur (46ème) pour le SCB



Avertissements : Bonenfant (8ème) – Lauray (53ème) pour Villefranche

Salle-Lamonge (55ème) v- Ducrocq 86ème) pour SCB



SCB : Vincensini – Robic – Vincent (Diongue 61ème) – Schur – Quemper – Bocognano – Ben Saada (Da Silva 71ème) – Le Cardinal – Ducrocq - Salles Lamonge – Cioni (C) (Roncaglia 61ème).

Entr. : M.Chabert



FCVB : Bouet – Bonenfant – Fleurier – Blanc – Taufflieb (Injai 82ème) – Garita – Sergio – Segbe (Guilavogui 71ème) – Renaut (c) – Lauray – Flegeau.

Entr. : Hervé Della Maggiore