Natation : un trophée intergénérationnel dimanche à Ajaccio

Pour cette première édition, des équipes composées de 4 nageurs (2 juniors-seniors-maîtres, 1benjamin, 1 avenir) s’affronteront sur un total de 16 courses.

Le principe ?

Chacun nage une distance et on additionne les points marqués par chacun des nageurs pour établir le classement

Le trophée rassemblera 4 clubs corses : le Bastia Natation, le Cercle des Nageurs du Fium' Orbu, le Cercle des Nageurs de Balagne et le Gazélec Football Club Ajaccio Natation.



"C'est une véritable compétition intergénérationnelle : ce dimanche, les nageurs auront de 9 à 70 ans" explique Christine Arnoux présidente de la ligue corse qui compte sur une belle assistance pour encourager les nageurs en compétition.



La matinée débutera dès 8 heures avec la séance d'échauffement

Les épreuves débuteront à 9 heures.

La remise des récompenses aura lieu à 16h40.