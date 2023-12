Natali in Paesu in Portivechju : Les festivités de fin d'année ont débuté

Les festivités de Natali in Paesu in Portivechju affichent une programmation établie sur plusieurs semaines avec de nombreux temps forts. Il ne faudra guère patienter longtemps pour assister au premier d’entre eux avec dès ce week-end la troisième édition di u cuncorsu mediterraniu di pianò qui aura lieu à la médiathèque L’Animu. Un événement culturel, porté par Opus Corsica, de haut niveau qui permet de découvrir les jeunes talents corses, mais aussi de les soutenir dans leur parcours.



Le vendredi 8 décembre avec A Festa di A Nazioni, ainsi que le lendemain 9 où, toujours, à L’Animu où seront rendus publics les travaux de la Commission de toponymie, jalonneront une deuxième semaine fort riche, avant le jeudi 14 décembre où aura lieu l’ouverture di U Marcatu di Natali Piazza’llu Quartieri. Le samedi 30 décembre, les passionnés de course à pied seront à la fête avec le City Trail di Portivechju A Corri Corri. Une manière sportive de boucler l’année 2023, qui précédera une entame 2024 tout aussi intéressante où l’on retrouvera entre autres, les 5 et 6 janvier, la 8e édition des Retrogaming Days.



D’une manière générale, en cette période de fin d’année propice à la fête, cette programmation éclectique s’adresse à un public le plus large possible non seulement à Portivechju, mais aussi dans les hameaux et les villages. Pour tous les âges et pour tous les goûts, cette fin d’année in Portivechju s’annonce très riche.



Voici donc cette programmation dans le détail.