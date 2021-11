Natali in Paesi in Portivechju : un moment de partage tant attendu

Pour le premier magistrat de Portivechju ce Natali in Paesi a une saveur particulière: "C'est un moment important pour Portivechju et c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous présentons cette programmation fruit d'un travail conjoint qui se situe au confluent entre profane et sacré. Nous avons voulu privilégier l'ensemble du territoire et pas seulement le coeur de ville. C'est pour cela que se déroulera Babbu Natali in Giru qui sera l'occasion de partager cette période festive avec les habitants des villages et des hameaux, toutes générations confondues. Il y aura de nombreux temps forts dont A Festa di A Nazione qui coïncidera avec l'ouverture du marché de Noël dont l'ampleur cette année sera inédite. Tout cela participe à cette nouvelle vision de la ville et à cette philosophie du partage qui est la notre".

Pour autant, Jean-Christophe Angelini a évoqué les actuelles difficultés liées au contexte sanitaire: " Nous vivons une période contrainte, il convient, plus que jamais, de respecter les consignes qui sont en vigueur. Nous mettons tout en oeuvre que celles-ci soient respectées".

Pour tous les goûts..y compris celui de l'effort