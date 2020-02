Musique : un nouveau rendez-vous à Calenzana

Du 13 au 18 février, les musiques traditionnelles et de composition s’invitent à Calenzana, au cœur de la Balagne : le chant diphonique bouriate, les polyphonies corses et sardes, la guimbarde ainsi que les chants géorgiens et polyphonies modernes du groupe Opus Jam.Quand on interroge Jean Sicurani, président des Rencontres de Calenzana, il nous confirme : « À l’origine de ce projet, il y a le désir d’entretenir une proposition culturelle sur l’année, de prolonger le paysage culturel balanin jusqu’en hiver. C’est de cette intention, conjuguée à la volonté de donner accès à la formation musicale pour tous, que l’académie de musiques et de chants traditionnels a été créée l’an passé. Pour cette 2e édition, l’association a tenu à étoffer la proposition en y ajoutant des interventions en milieu scolaire, six stages et quatre soirées de concerts exceptionnels. »C’est à Calenzana, en la chapelle Sainte Restitude (en photo), que se dérouleront quatre concerts :Dès samedi 15 février, à 21h, vous retrouverez Olena Uutai qui proposera guimbarde et chants chamaniques, suivi d’Alexandre Arkhincheev qui enchante avec ses chants diphoniques bouriate.Dimanche, à partir de 18h, les Voce Ventu viendront régaler un public qu’on imagine nombreux.Lundi, à 21h, concert en deux parties avec Tenores de Orosei (Sardaigne) et Iberi (Chants georgiens)Et enfin, mardi, toujours à la même heure, vous retrouverez un nouveau set de Tenores de Orosei suivi de l’étonnant Sextet a capella Opus Jam pour clôturer en beauté.Invernale débute par une présentation des artistes de l’Europe orientale dans des établissements scolaires de Balagne : les 13 et 14 février, les artistes Alexandre Arkhincheev, Olena Uutai et le groupe géorgien Iberi viendront à la rencontre des élèves au sein de plusieurs établissements scolaires de Balagne, de la maternelle au collège. Un moment particulier pour apprendre et échanger avec ces artistes.Initiée l’an dernier, l’accademia de musique et chants traditionnels était composée de trois stages. Cette année, la formule s’étoffe et propose pas moins de six formations sur la semaine.Les artistes Olena Uutai, Alexandre Arkhincheev, Iberi, Tenores de Orosei, Opus jam et d’anciens membres du groupe A Filetta animeront une ou deux sessions de stage autour des techniques de chants qui leur sont propres. Dans la perspective de rendre la musique accessible au plus grand nombre, les inscriptions sont ouvertes à tous et n’exigent pas de compétences particulières.A noter également la tenue de deux conférences gratuites et passionnantes, une le samedi à 18h « Les peuples autochtones de la Sibérie et leurs chamanismes » par Tatiana Lambolez, l’autre le lundi à la même heure : « Le chant polyphonique corse : patrimonialisation d’une pratique vocale collective » par Catherine HerrgottMusiques originales, ouverture sur le monde, rencontres avec les artistes, cette première édition d’Invernale est assurément un événement à ne pas manquer !Infos pratiques :Les inscriptions sont ouvertes à tous. Pour permettre un enseignement plus fructueux, le nombre de stagiaires est en effet limité à 10 par groupe. Billetterie : à la maison St Michel, Place de l’hôtel de ville, à Calenzana ( 04 95 30 59 41 ) ou sur place, avant le début de chaque concert.Toute la programmation des concerts, conférences et des stages sur : www.musical-calenzana.com/invernale/