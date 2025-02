Musique : Le groupe « I Campagnoli » prépare sa tournée

Depuis plus de trois décennies, I Muntagnoli s’impose comme une référence incontournable dans le paysage musical corse et bien au-delà. Parmi leurs nombreuses prestations marquantes, celle de décembre 2018, diffusée en direct sur France 2 lors du Téléthon, reste un moment fort. Invité à partager la scène avec le groupe, Pascal Obispo, parrain de l’événement, avait été conquis par leurs voix puissantes et émouvantes, au point de leur offrir un duo. La « standing ovation » qui avait suivi témoigne de l’impact et de l’émotion suscités par ces artistes.



Créé en 1989, le groupe a su se faire une place sur les scènes nationales et internationales, tout en restant fidèle à ses racines. « Nous tournons beaucoup sur le Continent et à l’étranger », confie Guy Calvelli, membre fondateur du groupe. Depuis plusieurs années, I Campagnoli se produit régulièrement en Suisse, et plus particulièrement dans le Valais, en Suisse Romande, où un admirateur passionné, M. Teuriat, leur organise une tournée de huit concerts. Ce dernier, ancien collaborateur d’artistes comme Adamo ou Dalida, a découvert le groupe lors d’un concert en Corse et n’a cessé depuis de promouvoir leur talent.



Outre la Suisse, I Campagnoli se produira également dans des régions françaises comme le Berry ou les Alpes-de-Haute-Provence, où ils co-organisent depuis 2023 un festival unique en son genre : « Gréoux in Corsica ». Cet événement mêle concerts de chants corses et valorisation des produits du terroir insulaire, attirant chaque année un public toujours plus large. Pour cette édition 2025, des artistes tels que Jean-Charles Papi, L’Archettu Bastiacciu et le groupe Suarina rejoindront I Campagnoli, avec des animations prévues dès le 4 avril pour ouvrir la saison.