Municipales-Sarrola-Carcopino : Alexandre Sarrola présente une liste « d’ouverture »

Alexandre Sarrola a présenté dans sa permanence d’Effrico l’équipe qui exercera les responsabilités à ses côtés, s’il est reconduit dans son fauteuil de maire.



Se posant en homme d’ouverture, il souhaite s’affirmer aujourd’hui comme « libre et loin des appareils politiques ». En effet, l’alliance un temps envisagée avec Femu a Corsica ne verra finalement pas le jour. Un recul principalement dû aux critiques concernant l’explosion des zones commerciales que connait la commune depuis quelques années.



Sur ce sujet, Alexandre Sarrola se déclare « surpris et étonné du retrait de Femu ». « Pour ce qui concerne les thèmes et le fond du contrat de mandature j’étais parfaitement favorable puisque ce sont des thèmes - la culture, l’aménagement du territoire que je développais depuis des années », ajoute t-il.



Le maire sortant soulève ce qu’il considère comme de l’hypocrisie de la part de ses détracteurs: « certains critiquent les commerces mais tout le monde y va », insistant sur les bénéfices de ces zones, créatrices d’emplois et porteuses de rentrées budgétaires pour la commune.



Tout l’enjeu pour le prochain maire est selon lui de gérer la transition - déjà bien amorcée du petit village au pôle économique dont la démographie a explosé. Pour ce faire, il propose aux habitants de Sarrola-Carcopino un projet qui s’articule autour des notions de « cohésion » et de « solidarité ».



Ce projet sera t-il validé dans les urnes ? Réponse dans quinze jours, lors du premier tour au cours duquel il affrontera le nationaliste François Casasoprana, qui présente, lui aussi, une liste « sans étiquette ».







Les noms de la liste SARRULA CARCUPINU Pà Dumani

SARROLA Alexandre

BASTIANAGGI Jeannine

SARROLA Jean-François

SOTTY Marie-Laurence

BALDINI Hyacinthe

FAGGIANELLI Marie-Françoise

LECCIA Jean-Paul

PIOVANAGGI-LAFFITTE Maryse

SANTONI Dominique

PIERI Marie-Charles

CATELLAGGI Jean-François

RUGGERI Dominique

CARCOPINO-TUSOLI Laurent

CERATI Noëlle

FIGARI Gérard

NOCERA Anne

SARROLA Olivier

CARCOPINO-ARRIGHI Paule

BONAVITA Dominique

FILIPPINI Sophie

CELI François

RENAUD Laurianne

OTTAVI Antoine