Municipales -Jérôme Seveon (Calvi in Core) : "le PLU n'est pas un objectif mais un outil"

- L’urbanisme est un sujet polémique à Calvi. Que pensez vous du bilan de la mandature qui s'achève?

- Il est difficile d’établir un bilan de la mandature passée et de commenter les réalisations puisque les grands projets de 2014 n’ont pas été menés à bien. Il est vraiment dommage que son expérience politique ne soit pas mise au service de la cité mais serve surtout à expliquer pourquoi “on n’a pas pu réaliser les projets prévus depuis plusieurs mandatures”.

Si on peut se féliciter de la rénovation de la tour du sel et de la caponnière, en revanche nous regrettons que les projets majeurs tels que la place centrale, la rénovation du boulevard Wilson, la mutation du port de commerce, le centre culturel, le dossier de concession des plages, n’aient pu voir le jour.

Dans cet intervalle des cités comparables à la nôtre ont travaillé et obtenu les financements qui leur ont permis de faire aboutir des projets comparables.





- Que pensez vous du PLU établi l’an dernier ?

- Les travaux du futur PLU ont été engagés en 2015, or la loi S.R.U (Solidarité et Renouvellement Urbain) a instauré les PLU depuis décembre 2000. Il était de la responsabilité des mandatures précédentes d’engager ces études 15 ans plus tôt.

Aujourd’hui, Calvi est une ville qui fait une place de choix à la voiture, à la construction et aux commerces. Tout cela au détriment des espaces publics qui manquent cruellement aux Calvais.

Dans son projet de PLU, et au travers du lauréat du concours d’idée de 2017, le projet phare de la place centrale est adossé à un aménagement qui favorise la construction en front de mer et la mise en place d’une gare routière au détriment d’autres propositions non retenues qui offraient une place plus généreuse aux espaces communs.

Nous voulons que cette dernière chance de redynamiser notre ville soit soumise à une concertation citoyenne pour aboutir à un projet axé sur la qualité de vie et le lien social. Cet aménagement permettra de connecter harmonieusement le cœur de la ville à la plage et à la pinède en favorisant l’intégration paysagère.

D’autre part, il est important de préciser que le PLU n’est pas un objectif mais un outil. Il doit être le reflet urbanistique et environnemental d’une politique et d’une vision pour la ville et les citoyens.