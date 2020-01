Municipales 2020 : Les dates clés

Après la réforme électorale entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le délai nécessaire entre l’inscription sur les listes électorales et les scrutins a été raccourci. Désormais, les Français ont jusqu’au sixième vendredi qui précède le scrutin à venir pour effectuer la démarche, soit le vendredi 7 février. Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales sur la plateforme service-public.fr Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées en février 2020 à partir d’une date fixée par arrêté́ du préfet et jusqu’au jeudi 27 février 2020 à 18 heures (art. L. 267), aux heures d’ouverture du service chargé de recevoir les candidatures.Les listes doivent être constituées, à parité, d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance entre un homme et une femme. Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Peuvent être candidats les personnes majeures, de nationalité française ou d’un État membre de l’UE et inscrites sur les listes de leur commune ou, sauf exceptions, y payant leurs impôts locaux.La campagne officielle débutera lundi 2 mars à 0h.Dimanche 15 mars aura lieu le 1er tour du scrutin. Vers 21 heures, aux premiers résultats du dépouillement, commencent les discussions entre les têtes de liste de secteurs.La date limite de dépôt des listes définitives pour le second tour est fixée au mardi 17 mars 2020 à 18 heures.Dans chaque ville village et secteur, la liste qui arrive en tête emporte la moitié des sièges. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, en fonction du nombre de suffrage obtenus. Ce qui, en clair, signifie que la liste arrivée en tête emporte en général au moins 75% des sièges. Les oppositions se partagent le quart restant.La première réunion du nouveau conseil se tient de plein droit au plus tôt le vendredi matin et au plus tard le dimanche qui suit le jour du scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet. La première séance est consacrée à l’élection du maire et des adjoints.