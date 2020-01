Municipales 2020 : Jean-Charles Giabiconi conduit la liste Biguglia per Tutti

Maria Bettina Colonna le Jeudi 16 Janvier 2020 à 12:22

Jean-Charles Giabiconi, chef d’entreprise, va conduire sur la commune de Biguglia la liste de rassemblement et d’ouverture « Biguglia per Tutti ».



Cet entrepreneur qui est né, a grandi et vit sur la commune, a la volonté de redonner à Biguglia sa juste place.





« Parce que J’aime ma commune je m’y suis toujours investi, d’abord très activement à travers des associations culturelles et sportives puis en tant qu’acteur économique.



Malheureusement aujourd’hui, comme beaucoup, je ne peux faire que ce triste constat : Biguglia est en panne. En panne de gouvernance, en panne de projets structurants, en panne de solidarité…



À l’évidence, les choix faits n’ont pas été les bons en matière d’environnement, d’économie, de culture, d’urbanisme…



Biguglia a perdu de son attractivité et a besoin d’une nouvelle impulsion.



Avec les femmes et les hommes de la liste que j’ai l’honneur de conduire, je veux réunir les Bigugliaises et les Bigugliais autour d’un projet partagé.



Sans exclusive, je veux permettre à tous de participer au renouveau et au devenir de notre commune.



Nous avons l’ambition de rattraper le retard dans les domaines du social, de l’économie, de l’environnement, de la culture et du sport… Car Biguglia a de réels atouts pour se développer durablement, pour créer un cadre de vie agréable où chacun, jeune ou moins jeune, actif ou non actif, s’y sente bien »

