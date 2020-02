Municipales 2020 : Échos de campagne du 15 février 2020

Les élu(e)s de l'opposition municipale communistes et radicaux participeront à son inauguration. Cet outil d'éveil à la culture scientifique est une nouvelle étape sur le parcours de l'éducation, de la connaissance et de la culture depuis le groupe scolaire Charles Andrei jusqu'au centre culturel « L'Alboru ».

Nous nous réjouissons de cette réalisation qui fait partie du programme de rénovation et de restructuration lourde de la Cité Aurore lancé en 2006 par la précédente municipalité dirigée par Émile Zuccarelli et Ange Rovere.

Construite pour loger, et même reloger, des milliers de Bastiais et de villageois confrontés à un manque cruel de logements, cette cité des années 60/80 ne correspondait plus aux nouveaux besoins sociaux et environnementaux de ses habitants. Cette politique avait pour but de créer un véritable cœur de ville. Elle y était en grande partie parvenue. Nous voulons la reprendre après les retards pris ces dernières années.

A ce titre, d'importants équipements publics ont été mis au service des habitants de Bastia Sud et de tous les Bastiais : la Maison des services publics, l'école Charles Andrei labellisée Haute Qualité Environnementale, le centre culturel Alboru, la place Claude Papi, le boulodrome.

De nouveaux immeubles d'habitation à loyers modérés et à prix abordables ont été construits : 78 logements sociaux locatifs place Claude Papi, 36 logements en accession sociale à la propriété rue François Vittori.

Les parkings, les espaces verts, les rues, les portails des immeubles HLM du secteur ont fait l'objet d'importants travaux de rénovation.

Nous proposons que sur les terrains bordant la rue François Vittori soient prévu notamment un plateau sportif et de jeux pour les jeunes et les enfants ainsi qu'un espace vert.

Déjà, on va au centre culturel « L'Alboru » comme on va au Théâtre municipal. On y vient de tout Bastia et même d'au delà. Il en sera de même pour le centre des sciences.

Jean Zuccarelli Toussainte Devoti