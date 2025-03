Motocross : Plus de cent pilotes à Portivechju pour l'ouverture de la saison

Le Moto Club de l'Extrême Sud, présidé par Jean-Paul Tichadou, a réussi son pari : redonner au sport motocycliste la place qui est la sienne dans la Cité du Sel et plus largement dans le Grand Sud. C’est en tout cas l’impression qui ressort de cette journée du dimanche 2 mars sur le circuit de Petralonga, où s’est tenu le coup d’envoi de la saison de la Ligue Corse, ainsi que la première étape du championnat régional de motocross.



Une journée intense, marquée par des courses disputées dans toutes les catégories et un bel engagement sportif. Mais aussi un moment d’émotion avec un hommage rendu à Chloé Aldrovandi, tragiquement disparue le 15 février dernier. Des banderoles avaient été déployées sur le circuit et, en milieu de journée, les pilotes ont effectué un tour d'honneur en sa mémoire, en présence de son père Sébastien, du maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini et des dirigeants du MCES.



Sur le plan sportif, Nicolas Cousin s'est imposé en MX1, tandis qu’Andréa Deldossi a dominé en MX2. En Enduro Cross, Adrien Marchini a signé le meilleur temps, tout comme Antoine Olivieri dans la catégorie vétéran.