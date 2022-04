Montegrossu : une journée pour apprendre à greffer les oliviers

Dans la plaine de Montemaiò, au lieu-dit San Polu, le Foyer Rural de Montegrossu et la Coopérative Oléicole de Balagne ont organisé ce 25 avril, en partenariat avec le SIDOC, une demie journée de formation à la greffe des oliviers, animée par Charles Rocchi, Germain Volpei et Jérôme Cananzi. L'occasion de se réapproprier un savoir-faire ancestral qui revient depuis quelques temps en force. "Nous avons commencé à organiser cette formation l'année dernière. Après deux annulations de A Fiera di l'Alivu en 2020 et 2021, notre but était d'organiser quelque chose autour de l'olivier. Pour cela nous avons décidé, avec la Coopérative Oléicole de Balagne, et en partenariat avec le Syndicat Interprofessionnel Des Oléiculteurs de Corse (SIDOC), une journée de greffe" explique Jean-Marc Rocchi, président de la FFRAAC (Fédération des Foires Rurales Agricoles et Artisanales de Corse) et du Foyer Rural de Montegrossu.



La bonne technique

Ainsi, après une première édition réussie, et de nombreuses demandes, cette nouvelle formation, toujours dédiée aux amateurs, a rassemblé une trentaine de personnes. "Dans un premier temps, il faut sélectionner des greffons de deux ans, sur des oliviers de préférence nustrali, la Sabina ou la Germana" explique Thierry Cervoni, président de la Coopérative quo précise qu'en Corse il y a 3 manières de greffer un agliastru. "En couronne ou en fenêtre, on récupère une plaque sur l'écorce où se trouve un œil que l'on insère sur le porte greffe qui est un agliastru ( olivier devenu sauvage)".

Puis il y a la technique du bâton ou de la tige, "En faisant une petite fente, on affûte une branche d'un certain diamètre, que l'on fixe à l'intérieur, entre l'écorce et l'arbre, que l'on serre avec du ruban adhésif", ce qui permet de souder la branche sur le porte greffe. "Après 21 jours, on sort le scotch. Si la greffe reste verte, l'opération est réussie. Mais après une grosse sécheresse, comme celle de cette année, les greffes peuvent apparaître un an après" ajoute Thierry.

Une tradition qu'a partagé Germain Volpei, berger à Ochjatana. "C'est très important de transmettre ces techniques, surtout que nos oliveraies d'avant ont brûlé. Nous avons aujourd'hui des nombreux d'agliastri, avec ces greffes c'est l'occasion de recréer des oliveraies productives. Pour la suite, pour nos jeunes" précise-t-il.

En Balagne, plusieurs milliers d'agliastri ont pris la place des oliviers multiséculaires notamment à cause de nombreux incendies."Sous ces fameux nom : agliastri, ce sont toujours les souches de vieux oliviers, au système racinaire très important. Une fois ces Agliastri greffés et sélectionnés, ces racines permettent d'alimenter plus facilement ces nouveaux oliviers. Aujourd'hui, planter de nouveaux oliviers, se fait sur un terrain plat, mécanisable et doivent être arrosés. Avec les agliastri, nous avons déjà la matière première. Nous avons tout sous la main. Avec un peu de travail et le savoir faire, nous pourrions retrouver nos oliveraies d'avant", précise Jean-Marc Rocchi, qui conclue "nettoyer et greffer les agliastri, sert également de par feu en bord de route."



Un apprentissage indispensable pour celles et ceux qui avaient fait le déplacement.



"C'est une journée qui permet de retrouver ce qu'on a oublié pendant des années. C'est notre devoir de pérenniser les oliveraies et de sauver tout ce qui peut l'être. Je voyais faire mon père quand j'étais petit mais je n'ai jamais vraiment appris. Aujourd'hui, c'est une tradition que je souhaite partager avec mon fils" précise Thémy Napoleoni.