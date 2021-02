Un homme de 60 ans a effectué une chute de 400 mètres alors qu’il se trouvait en montagne sur la face ouest du Monte d’Oru ce vendredi 5 février aux alentours de 13 heures. Le randonneur qui a glissé plus de 400 mètres dans un couloir de neige a été secouru par le groupe montagne des sapeurs pompiers et transporté par le Dragon 2B au centre hospitalier de Bastia. Il souffre d’un traumatisme crânien et de multiples contusions au niveau du visage et de la tête.