Modernisation du stade Armand Cesari : les finalistes du concours d’architectes dévoilés

Au frais de la tribune Sud, en bordure d’une pelouse jaunie, cette présentation s’est faite en présence du maire de Furiani Michel Simonpietri, Guillaume Gentien, directeur des travaux à la CAB et Petru Alessandri, directeur de cabinet du président. Après le lancement du concours d’architectes, 3 candidatures ont été retenues pour travailler sur le projet, toutes trois avec des référents locaux: Michel Remon et Associés (référent local : SAS RGPM – Campà Archi – FrancescuPoli-Mordiconi), le Groupement A+ Architecture SARL (référent local : l’architecte bastiais Georges Dion-Delobre), Origin Architecture (référent local : INI Studio Architecture Chloé Raimi et Costantini Architectes).



« Il était important et primordial pour nous que tous ces grands groupes aient des référents en Corse pour justement faire travailler l’économie locale » précise Louis Pozzo di Borgo. « Et comme on peut le voir, nos architectes sont allés chercher de grands noms.





« Si jusqu’ici, seul le football était abrité par cette infrastructure, la CAB souhaite aujourd’hui lui donner une nouvelle dimension en y accueillant de nouvelles activités de diverses natures et proposer un véritable outil au service de la Corse » déclare L.Pozzo di Borgo. « Ce projet, construit aux côtés des acteurs institutionnels, sportifs et culturels de notre île permettra de contribuer à l’attractivité de notre territoire mais aussi à son développement économique. On se réjouit que la CdC participe au financement aux côté de l’Etat et de la CAB».



Reste maintenant à attendre les maquettes des 3 candidats qui devront être réalisées d’ici le 18 octobre de cette année. Une fois le candidat désigné, un appel d’offre sera lancé pour un début des travaux en janvier 2024. Des travaux prévus pour une durée de 24 mois. « Dans ces travaux il y aura des priorités » précise Guillaume Gentien, directeur des travaux à la CAB.« Priorité des priorités : la tribune Est, puis la Ouest, la buvette, le musée puis le rallongement des toitures de la Nord et de la Sud. Pour la Nord, à priori c’est réalisable en totalité. Pour la Sud ce sera plus difficile car techniquement on ne pourra probablement la rallonger que de 2,50 m sur les 5 m qui seraient nécessaires. Aux architectes de trouver des solutions. A travers ces gros groupements, nous recherchons l’expertise, l’excellence, des références ».

Concernant la pelouse du stade, on reste dans l’expectative alors que la CAB avait un temps opté pour une surface hybride. « Pour l’heure on reste avec une pelouse naturelle » indique G. Gentien, « Un expert a été consulté et pour lui, il est inutile d’entreprendre quoi que ce soit tant que les travaux ne seront pas terminés. Après il sera temps de voir. »



Le programme des travaux

Si la CAB a déjà réalisé quelques travaux de mises aux normes, le programme de modernisation établi en concertation avec différents acteurs de la Communautés, une grande consultation avait eu lieu le 13 janvier 2022, comprendra la réalisation de couvertures des tribunes Est et Ouest, l'extension de la couverture à l’arrière de la tribune Nord en toile tendue microperforée, la restructuration des gradins de la tribune Est permettant de modifier l’inclinaison (de 19 à 25%), l’accueil et la disposition de celle-ci, la création d’un musée de 300 m² en tribune Nord, la création d’une brasserie en tribune Nord, la réalisation d’une cuisine centrale en tribune Nord et de nouveaux espaces en R+1 de la tribune Sud (salons VIP, salle de séminaire ..)

Le coût des travaux est de 8 600 000 euros et celui du projet : 10 160 000 € HT soit 12 M€ TTC

avec un délais du projet de 38 mois et celui de réalisation des travaux de 24 mois, financé par le PTIC au 53,94%, par la Collectivité de Corse à hauteur de 24,61% et enfin un autofinancement de 21,46%.