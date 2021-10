Mise en service compteur EDF : quelles démarches ?

si vous arrivez dans un nouveau logement (qu’il soit neuf ou non) ;

en cas de changement de fournisseur.

Type de mise en service Délais Prix en € TTC Mise en service initiale standard 10 jours ouvrés 50,65 € Mise en service initiale express 5 jours ouvrés 88,84 € Mise en service standard 5 jours ouvrés 14,18 € Mise en service express – énergie coupée 2 jours ouvrés 52,53 € Mise en service d’urgence – énergie coupée

Compteur mécanique le jour même 146,84 € Mise en service d’urgence – énergie coupée

Compteur Linky le jour même 69,76 €

Vous allez bientôt emménager dans votre logement en Corse ? Vous ne savez pas comment réaliser la mise en service de votre contrat EDF ? Cette étape n’est pas compliquée à réaliser, mais est nécessaire si vous souhaitez avoir de l’électricité une fois arrivé dans votre logement. On vous explique tout dans cet article.Vous cherchez à réaliser l’ ouverture de votre compteur EDF , mais ne savez pas comment vous y prendre ? Plusieurs démarches sont à réaliser si vous voulez avoir accès à l’électricité dans votre habitation en Corse.La première étape pour avoir de l’électricité dans votre logement est de souscrire une offre d’électricité auprès d’un fournisseur d’énergie. Les experts du site fournisseur-energie vous conseillent de réaliser cette étape environ 15 jours avant votre emménagement.Pour souscrire une offre d’énergie, tout ce que vous avez à faire est de contacter le service client du fournisseur de votre choix, afin de lui faire part de votre volonté de souscrire un contrat chez lui.Pour faire le meilleur choix d'offres, il est conseillé d’en choisir une qui soit adaptée à votre consommation. Vous pouvez également comparer les différents fournisseurs afin de trouver celui qui propose l’offre la plus avantageuse. Vous pourrez ainsi faire un maximum d’économies sur vos factures énergétiques à la fin du mois.Pour effectuer la mise en service de votre compteur électrique, vous n’avez pas réellement de démarches à effectuer. Une fois que vous avez souscrit votre offre d’énergie auprès d’un fournisseur, c’est lui qui va se charger de contacter Enedis, le gestionnaire de réseau, afin de faire venir à votre domicile un technicien, qui pourra ouvrir votre compteur électrique.Comme l’explique le site fournisseur-energie.com, seul Enedis a la possibilité de réaliser les mises en service, étant donné que les compteurs électriques sont sa propriété. Les fournisseurs d’électricité ne sont donc pas habilités à intervenir sur les compteurs électriques, puisqu’ils ne leur appartiennent pas.La mise en service d’un compteur électrique doit être systématiquement faite dans deux cas :Faire la mise en service de votre compteur vous permettra de le mettre à votre nom, et ainsi d’être alimenté en électricité et de payer des factures.Dans le cas où votre logement n’a jamais été habité, par exemple si vous venez de construire votre maison, et que vous allez habiter dedans, alors il sera nécessaire de réaliser le raccordement avant de demander la mise en service. Cela signifie que vous allez relier votre maison aux installations du réseau électrique, dans le but de recevoir de l’électricité.Le prix que vous allez payer au moment de la mise en service de votre compteur électrique va dépendre du type de mise en service que vous réalisez, ainsi que des délais. Plus vous allez attendre pour la faire, et plus le prix sera élevé. C’est pour cela que les experts du site fournisseur-energie.com vous conseillent de vous y prendre suffisamment à l’avance, pour payer le moins cher possible.Le jour de l’ouverture de votre compteur électrique, n’oubliez pas de présenter le Consuel au technicien Enedis. Comme l’explique ce site , il s’agit du document qui atteste de la conformité de votre installation électrique.