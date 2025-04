Mise au point du Conseil Exécutif de Corse : « Nous traitons le Grand Ajaccio avec équité »

« 80 millions d’euros consacrés à la dernière tranche du PEI pour les routes du Grand Ajaccio »

Le Conseiller exécutif en charge des transports, carte en main et tableaux à l’appui, détaille alors longuement l’ensemble des projets réalisés par la Majorité depuis 2016 : « La dernière tranche du PEI a été consacrée au grand Aiacciu pour un montant initial de 80 M€, soit 80 % du volume routier porté à 98 M€ avec les derniers dossiers présentés lors du dernier COREPA relatif au PEI. Sans attendre la fusion, l’Exécutif de la CTC a retenu des opérations du CD2A (RD72 — route de Caldaniccia notamment) et a réalisé et financé au titre du PEI et sur ses fonds propres, pour le compte de la ville, la rocade abandonnée depuis 1984 pour un montant de 12 M€ HT », mais également les projets en cours, comme notamment « la Pénétrante » entre la Caldaniccia et Bodiccione : La Pénétrante, à hauteur de 45 M€, est financée dans le cadre du PEI. Le projet de la pénétrante Est d’Aiacciu vise à créer un nouveau barreau routier permettant d’assurer la jonction entre la RT20 au niveau de Caldaniccia (commune de Sarrula è Carcupinu) et le carrefour giratoire de Budiccione (commune d’Aiacciu). Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de la Collectivité de Corse pour l’aménagement et l’amélioration des conditions de circulation du territoire du grand Aiacciu ».



Autres projets évoqués, celui de la future mise en deux fois deux voies du giratoire de la Gravona, mais aussi l’étude concernant un barreau de liaison entre Alata et le Loretto pour une opération estimée à 18 millions d’euros. « Le montant des travaux et études opérationnelles au niveau des projets routiers réalisés ou en cours est de 223 M€, dont 44 % financés dans le cadre du PEI et 26 % à inscrire, en discussion avec l’État, au PTIC ».



Jean-Félix Acquaviva a ensuite évoqué les investissements réalisés ou en cours de réalisation au niveau des ports (réhabilitation mole des Capucins et de l’appontement Saint Joseph) à hauteur de 6,4 millions d’euros au total, mais aussi de l’aéroport avec notamment 25 millions inscrits concernant la réfection de la piste (inscrit au PTIC). Avant de conclure par le ferroviaire où 61 millions d’euros sont prévus au total, avec notamment l’acquisition de 4 rames de train-tram affectables sur le Grand Ajaccio pour un montant de 40 millions d’euros. « Grâce à ces nouvelles infrastructures ferroviaires, et en agissant sur les comportements (report sur les transports en commun, intermodalité) et les services (information multimodale, billettique interopérable), l’évolution des habitudes de mobilité sera grandement encouragée et facilitée pour réduire la congestion d’Aiacciu. Par ses infrastructures portuaires et aéroportuaires sécurisées, les interconnexions intérieures et extérieures à travers le grand Aiacciu seront renforcées ». D’autre part, la mise en place de la commande centrale de voie unique et la création de deux entrecroisements, opérationnelle fin juin, va permettre de réduire les fréquences de service et d’augmenter le nombre de circulations de 8 à 24 par jour.



Pour la partie transports (hors routes), le montant des travaux et études opérationnelles en cours est de 107,3 M€, dont 4 % financés dans le cadre du PEI, 15 % dans le cadre du CPER et 65 % à inscrire au PTIC. Au total, sur le plan des infrastructures de transports et de mobilité, l’effort opéré ou en cours de la Collectivité de Corse représenterait près de 330 M€.