Miloé équipe les pompiers corses

« Notre démarche est simple : nous protégeons ceux qui sauvent nos vies ! C’est une première en France. A travers ce partenariat, nous permettons à tous les pompiers de transporter et communiquer simplement leurs informations essentielles de santé grâce à notre Carte-Santé Miloé » explique Antoine-Marc Luciani, Responsable Commercial de la société.



Le commandant Jean-Jacques Casalot, président de l’UDSP 2A estime que « ce partenariat va permettre à nous sauveteurs de faire connaitre plus rapidement le dispositif Miloé et sécuriser nos pompiers en cas d’accident ». Le secourisme en France évolue avec une volonté de l’Etat de digitaliser la collecte et le partage des informations de santé de la victime. Miloé s’inscrit pleinement dans cette évolution.



Pour le commandant Thierry Nutti, président de l’UDSP 2B, l’objectif est triple : « soutenir une société Corse, sécuriser nos pompiers et surtout se familiariser dès aujourd’hui à ce type de solution dans la mesure où, dans les années à venir nous y serons confrontés au quotidien ». Ainsi, les UDSP de Corse innovent et se préparent à intégrer Miloé dans les prochaines sessions de formation de secourisme réalisées en interne.