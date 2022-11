Mezzana : une cagnotte en ligne pour aider les élèves à réaliser une fresque géante

Le projet des 29 élèves de CE2 bilingue de l'école élémentaire de Mezzana, commune de Sarrola-Carcopino, est ambitieux. Ils souhaitent réaliser une fresque dans l'enceinte de l'école en collaboration avec un artiste ajaccien et en lien avec les œuvres du mouvement surréaliste. Ils auront à illustrer un conte corse grâce à un travail pluridisciplinaire qui se fera donc autour des arts plastiques, de la littérature, mais aussi de la culture corse."Avec notre fresque, nous souhaitons mettre en valeur et égayer un des lieux de vie de l'école. Colorer les murs, peindre notre imaginaire et notre sensibilité, tout en retranscrivant un récit patrimonial corse de tradition orale, voilà notre mission ! " expliquent les jeunes élèves qui souhaitent laisser une trace pérenne à la vue du public scolaire.Pour réaliser cette oeuvre, dont le coût global s'élève à 4 000€, ils ont plusieurs partenaires financiers tels que la Collectivité de Corse, le SIVOM de l'école qui ont permis de réunir une grande partie de cette somme. Cependant les scolaires et leur enseignante lancent une cagnotte en ligne sur le site trousseaprojets.fr , la plateforme de financement participatif de l'Education nationale, pour rémunérer la conteuse, l’artiste poète et l’artiste plasticien qui participent au projet, mais aussi acheter le matériel manquant.