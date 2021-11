Mezzana : les élèves veulent réaliser une fresque pour égayer un lieu de vie de l'école

Nous sommes 22 élèves de Ce2 bilingue de l'école élémentaire de Mezzana, commune de Sarrola-Carcopino dans la périphérie d'Ajaccio.



- Le projet pédagogique ?

-Dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire, nous allons réaliser une fresque dans l'enceinte de l'école. En collaboration avec une artiste ajaccienne et en lien avec l' œuvre de l'artiste autrichien Hundertwasser, nous aurons à mettre en place, préparer et réaliser ce projet plastique. Nous comptons travailler ensemble en instaurant l'écoute et le respect de l'autre.

Notre travail se fera donc autour des arts plastiques, de l'architecture mais aussi de l'environnement.

Car c'est en liant la littérature, la langue et la culture corses, la culture scientifique et l'histoire des arts que nous comptons mener à bien notre projet.



Nous souhaitons, avec notre fresque, mettre en valeur et égayer un des lieux de vie de l'école. Colorer les murs, peindre notre imaginaire… À travers ce projet nous allons nous approprier cet espace et avoir la possibilité de partager notre univers !





- Le calendrier des interventions ?

Septembre/Octobre : architecture et intervention de Mr Mata

Novembre/Décembre : approche de l’œuvre par l'album « Une maison fantastique » de la collection 'Pont des Arts' de Canopé



Janvier/Février : approche de l’œuvre dans les domaines des arts plastiques et de l'histoire des arts



Février/Mars/Avril : intervention Mme Favier et travail avec l'artiste Isabelle Istria



Mai : préparation de la restitution



Juin : inauguration



Voici une petite vidéo de notre projet.





- Pourquoi avons-nous besoin de vous ?

- Ce projet a un coût total de 5 265 €. Ce coût prend en compte les transports nécessaires pour réaliser 3 sorties dans l'année, mais également l'achat du matériel, la rémunération de l'artiste et la rémunération d'un vidéaste qui filmera les étapes de création du projet.



Plusieurs partenaires nous ont déjà soutenu financièrement pour ce projet : le SIVOM de notre école, la coopérative scolaire, le réseau Canopé national et régional.



Une demande de subvention auprès de la Collectivité De Corse est en cours, nous espérons obtenir 2500 €.



Nous avons besoin de vous et de votre entourage pour étoffer notre enveloppe et mener à bien ce projet qui nous tient à cœur !





L'objectif minimum de 400 € nous permettra de rémunérer en partie l'artiste qui nous accompagnera tout au long de notre projet annuel ; de financer la préparation du support, un mur extérieur (nettoyage, enduit, sous-couche). Cet objectif minimum permettra au projet de se réaliser si l'objectif optimum n'est pas atteint.

L'objectif optimum de 800 € nous permettra de compléter notre équipement avec du matériel de qualité (peinture, pinceaux, rouleaux, bâche…)

- En conclusion ?

Merci d'avance pour votre soutien et votre participation, merci de faire connaître notre projet autour de vous !