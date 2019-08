Météo: la pluie joue les prolongations, l'alerte jaune prolongée jusqu'à 22 heures

Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau jaune situation météorologique à surveiller pour le paramètre « Orage » à compter de vendredi 23 août 2019 à 11h00 jusqu'à 22h00.

Cette vigilance est couplée avec une vigilance jaune pour le paramètre « Pluie-inondation ».

Des orages sont en cours sur le nord de la Corse. En cours de journée, avec l'évolution diurne, d'autres orages vont éclater sur les reliefs et pourront toucher également le littoral.

Ces orages s'accompagnent:

- d'une forte activité électrique;

- de rafales de vent atteignant 50/70 km/h, d'un peu de grêle,

- de fortes averses pouvant donner de 20/40 mm en peu de temps (moins d'une heure), très localement 50 mm et donner localement plus de 60 mm sur la journée de vendredi compte tenu du déplacement lent de ces orages.

L'est de la Corse est le plus exposé. L'activité orageuse s'estompe en soirée.





Dans ces conditions il est recommandé d'être particulièrement prudents sivous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues.

En effet des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d'été, montée des eaux ) sont prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation.