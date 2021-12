Météo de la semaine en Corse : une fin d’année toute en douceur

Lundi 27 décembre

Le temps sera incertain avec quelques éclaircies mais surtout de nombreux nuages engendrant des averses en début d'après-midi. La limite pluie-neige se situera aux alentours de 2 100 mètres. Le vent d’ouest sera assez fort aux extrémités de l’île, faible ailleurs. Les températures maximales seront de saison ou légèrement supérieures : 14 à 16 degrés près des côtes, 9 à 13 degrés dans l’intérieur.



Mardi 28 décembre

Des nuages au lever du jour, avec quelques gouttes sur le relief puis les éclaircies prédomineront. Le Libecciu soufflera assez fort sur la façade occidentale, en montagne et aux extrémités de l’île avec des rafales atteignant 75 km/h. Les températures maximales seront en hausse : 14 à 17 degrés sur le pourtour de l’île, 10 à 13 degrés dans l’intérieur.





Mercredi 29 décembre

La matinée sera partagée entre passages nuageux et belles éclaircies. Celles-ci deviendront plus larges l'après-midi. Le vent d’ouest restera modéré dans le Cap Corse et les Bouches de Bonifacio. Températures maximales encore en hausse : 15 à 18 degrés près des côtes, 11 à 14 degrés dans l’intérieur.



Jeudi 30 et vendredi 31 décembre

En ces ceux derniers jours de l’année, le soleil prédominera. Le vent sera variable, faible. Températures maximales largement supérieures aux normales de saison : 15 à 20 degrés.



Samedi 1er janvier et dimanche 2 janvier

L’année débute sous un franc soleil et un vent de Sud à Sud-Ouest modéré en Balagne.

Températures maximales Stationnaires.