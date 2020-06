Météo corse : c’est, enfin, l’été !

Du lundi 22 au dimanche 28 juin

Le soleil brillera sans discontinuer malgré quelques cumulus chatouillant les sommets dans l'après midi.

Ces cumulus se montreront plus menaçants le week-end prochain avec quelques orages possibles en montagne.

Les brises de mer et de vallées seront faibles à modérée, 15 à 25 voire 30 km/h.

Les maximales dépasseront les normales de saison : de 26 à 28 degrés du bord de mer vers le centre de l’île lundi et 26 à 32 degrés en fin de semaine.

Température de l’eau de mer, encore un peu fraîche pour certains : 20 à 21 degrés.





Tendance pour la semaine du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet

Du beau temps avec toutefois une petite tendance orageuse dans l’intérieur en début de semaine. Les maximales resteront bien au-dessus de normales avec jusqu’à 33 à 34 degrés dans le Cortenais et le Sartenais.