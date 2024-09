Météo : Vigilance jaune orages ce dimanche en Corse

Météo-France a placé la Corse en vigilance jaune "orages" ce dimanche 22 septembre. L’alerte sera active à partir de 15 heures et devrait se prolonger jusqu’à minuit.En Corse-du-Sud, la journée sera marquée par de belles éclaircies, malgré quelques pluies matinales sur l’extrême sud, qui cesseront rapidement. L'après-midi, des brouillards légers pourraient apparaître sur les reliefs. En soirée, le ciel se couvrira, et des averses sont possibles dans la région ajaccienne et sur l'extrême sud.En Haute-Corse, les nuages domineront la journée. Des pluies éparses sont attendues, surtout l'après-midi, sur Bastia, le Cortenais et la Castagniccia, avec des cumuls allant jusqu'à 20 millimètres. La soirée verra une amélioration, avec des éclaircies sur le Cap Corse et la plaine orientale.