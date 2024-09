Ce vendredi matin, le ciel est nuageux sur l'ensemble du département, avec des averses éparses en Balagne, dans la région bastiaise, ainsi que dans l’intérieur de la Haute-Corse. Cependant, le temps devrait s’améliorer au fil de la journée avec des éclaircies de plus en plus larges. Les averses persistantes devraient principalement affecter la Balagne et la Castagniccia. Par ailleurs, la neige est attendue au-dessus de 1800 mètres d’altitude.