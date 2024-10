Météo : La Corse placée en vigilance jaune orages

Les services de Météo-France ont placé la Corse en vigilance jaune "orages" ce jeudi 24 octobre, en raison de conditions météorologiques instables. Cette alerte, valable pour les deux départements, débutera à 17 heures en Haute-Corse et à partir de 22 heures en Corse-du-Sud.



D'après les prévisions, de nombreux cumulus devraient entraîner des orages en fin de journée. Dans le sud de l'île, "le ciel est menaçant et donne des averses plus ou moins régulières, parfois orageuses", précise Météo-France. Sur le relief corse, des cumuls de pluie allant jusqu'à 30 millimètres sont attendus.



En Haute-Corse, les prévisions font état de nuages abondants pouvant provoquer des orages, notamment sur la Plaine orientale, les zones montagneuses et la région du Cortenais. Les précipitations attendues y sont moins importantes, avec un maximum de 10 millimètres de pluie, selon Météo-France.



La vigilance se prolongera tout au long de la journée de vendredi, avec des cumuls de pluie qui pourront atteindre jusqu'à 40 millimètres en Plaine orientale et 30 millimètres dans la région ajaccienne. Pour l'heure, cette alerte est en vigueur jusqu'à vendredi soir minuit