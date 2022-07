Météo Corse : vague de chaleur et possible canicule

Dès lundi 11 juillet, l'air très chaud venu d'Espagne envahira le Sud-Ouest avec un ressenti de 35 à 45°C à l'ombre.

L'arrière-pays méditerranéen entre Languedoc et Provence sera lui aussi concerné par ces très fortes chaleurs.

Entre mardi 12 et mercredi 13, la chaleur s'accentuera dans le Sud-Ouest avec localement 40°C et les 35°C pourront être atteint jusque sur le Val de Loire et les régions du centre.

La chaleur s'accentuera en région parisienne avec 32-33°C. Les régions du nord-est verront le thermomètre atteindre la barre des 30°C tandis que les températures se maintiendront autour de 25-27°C sur les côtes de la Manche.



Pour les festivités du jeudi 14 juillet et le 15 juillet, la France connaitra un temps très chaud. On pourra parler de canicule dans l'Ouest et le Sud (35 à 40°C l'après-midi, localement 42°C en Aquitaine) et de fortes à très fortes chaleurs dans le nord et le nord-est avec le plus souvent entre 30 et 35°C, localement 36-37°C nous dit La Chaîne Méteo.