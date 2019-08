Météo Corse : Semaine ensoleillée, week-end orageux !

Lundi 5 août

La journée sera bien ensoleillée avec les sempiternels cumulus sur le relief dans l’après midi mais ils resteront inoffensifs. Les brises seront faibles à modérées. Températures maximales pratiquement conformes aux normales de saison : 26 à 31 degrés





Mardi 6 août

Au petit jour les minimales oscilleront entre 20 et 23 en bord de mer, 16 à 19 degrés dans l’intérieur de l’île. En journée le soleil prédominera. De la pointe du Cap Corse à Solenzara, la brise de Sud-Est sera modérée à assez forte, 30 à 50 km/h. Ailleurs les brises seront faibles. Les maximales seront en hausse 26 en 31 en moyenne mais jusqu’à 34 degrés dans le Cortenais.





Mercredi 7 août

Quelques fins cirrus haut dans le ciel traverseront notre île, mais l’impression de beau temps prédominera. Brises faibles à modérées et maximales stationnaires.





Jeudi 8 et vendredi 9 août

Pas de changement. Ce sera du beau temps.





Samedi 10 et dimanche 11 août.

Légère dégradation du temps à l’entame de ce week-end. Du soleil en début de journée de samedi puis des nuages se développeront donnant des averses. Elles prendront un caractère orageux et plus généralisées dimanche. Le vent plutôt faible samedi, s’orientera au secteur NW dimanche, devenant modéré dans le Cap Corse et sur le nord de l’île en général. Sensation de lourdeur en ces deux jours avec des maximales atteignant jusqu’à 35 degrés dans le centre.