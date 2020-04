Message de Pâques de l'Eglise Protestante Unie de Corse

C.-V. M le Dimanche 5 Avril 2020 à 17:16

"C’est une Semaine Sainte bien lourde que nous vivons cette année, et bien singulière. L’occasion sans doute de prendre particulièrement la mesure de ce qu’a traversé le Christ en allant sciemment vers sa Passion. Mais nous sommes invités à ne pas nous laisser écraser par le poids terrible de la mort, et à tourner nos yeux vers Pâques, vers la Résurrection ! Que la puissance de vie qui jaillit à Pâques vous rejoigne, tous et toutes là où vous vous trouvez" ecrit Marie-Odile Wilson, pasteur

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales