Matthieu Huard s'engage à l'ACA

Rédigé par La rédaction le Jeudi 18 Juillet 2019 à 12:29

Il est la première recrue du mercato ajaccien pour la saison 2019-2020 ! Matthieu Huard (Stade Rennais), défenseur latéral gauche âgé de 20 ans s’est engagé ce matin en Blanc et Rouge. Le pur produit du centre de formation breton avait rejoint le groupe a l’essai durant le stage à Anglet le 6 juillet dernier. Combatif et généreux lors des séances d’entraînement et durant les matchs amicaux, le jeune joueur a su convaincre le coach Olivier Pantaloni : « Il a confirmé toutes les qualités qu’on lui prêtait. Il a montré de la qualité technique, de l’engagement et de la compréhension tactique. C’est un jeune joueur qui correspond au profil et aux valeurs que nous recherchons à l’ACA ». Barré par la concurrence à Rennes, le défenseur a désormais hâte de faire ses preuves sur le terrain.

L'actualité | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Les insolites de l’été