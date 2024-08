Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « heureux de débuter par une victoire »

La réaction des entraineurs



Didier Santini (Rodez) :

« Le résultat logique aurait été un match nul, je pense. Pour beaucoup c’était la première fois en Ligue 2, et je suis content pour eux, ils ont fait une belle prestation. Il nous manque encore pas mal de joueurs. C’était difficile sur ce terrain. Dans l’ensemble, c’est de bon augure pour la suite. Mais, on fait une erreur qu’il ne fallait pas faire. Le défenseur d’Ajaccio nous prive d’une égalisation en fin de match. Nous avions 7/8 joueurs qui n’avaient jamais joué en Ligue 2 ».



Mathieu Chabert (AC Ajaccio) :

« Ce n’était pas évident de produire du jeu sur un terrain comme cela. On le savait, on ne va se plaindre. On a essayé de faire le maximum en termes de qualité de jeu. Il nous a manqué le dernier geste. En face, il y avait une erreur qui nous attendait et on a dû faire des réglages à la mi-temps. On avait perdu la supériorité au milieu de terrain et on a été plus compacts. On a fait preuve de beaucoup de détermination et d’envie mais on s’est beaucoup trop découvert en première mi-temps. Après, on a su tenir, c’est bien de démarrer une saison par une victoire, cela amène de la confiance pour les prochains matchs ».