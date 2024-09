Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « Une soirée très positive »

Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « On savait que cela allait être difficile avec l’état du terrain. On avait fait le choix de s’installer dans leur camp pour ne pas trop subir. En première mi-temps, on avait décidé de jouer direct, mais nos milieux de terrain étaient trop loin pour récupérer les seconds ballons. Il fallait s’adapter aux conditions de jeu. On savait que cela pouvait se débloquer sur les coups de pied arrêtés sur des matchs comme cela et c’est ce qui est arrivé. On a 10 points en 6 matchs, c’est une soirée très positive. On a affronté une très bonne équipe de Grenoble qui était 3e avant ce match. On savait que cela allait être un combat. Il fallait être efficace, et on l’a été ».



Oswald Tanchot (Grenoble) : « C’est un match qui a basculé sur des coups de pied arrêtés. Ils ont été efficaces dans ce secteur de jeu. On a manqué de proximité dans les marquages et dans l’agressivité. Cela nous coûte cher, car je pense que le temps jouait pour nous et qu’on aurait pu espérer mieux. Il y a eu beaucoup de rotation ce soir avec l’enchaînement des matchs et nous avons clairement manqué de rythme. On était un peu émoussés. Après, les conditions de jeu n’étaient pas évidentes avec un terrain difficile pour les deux équipes. Je pense qu’aurait pu espérer mieux en étant plus attentifs sur les coups de pied arrêtés ».