Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « Une énorme déception »

Mathieu Chabert (AC Ajaccio)

« Il y a une énorme déception. C’est dur de trouver les mots après le match que l’on fait. En termes d’intensité et de pressing, c’est ce que l’on souhaite faire. Il faut continuer dans cette voie et on prendra des points, c’est une certitude. On n’a pas été payés de nos efforts. On prend un coup sur la tête après ce but malheureux. Je suis déçu et triste pour les joueurs. Le résultat est décevant, mais pas le contenu. Il faut s’accrocher. On savait qu’on allait avoir des moments difficiles. Cela a été plus dur en deuxième période, car on a fait une grosse débauche d’énergie en première mi-temps. C’est un mauvais moment à passer, soyons solidaires et faisons front, il y aura des jours meilleurs".





Stéphane Le Mignan (FC Metz)

« On était sur de mauvais résultats à l’extérieur avec une mauvaise série et c’était important de la casser. Comme on s’y attendait, cela a été très difficile face à une équipe qui a mis beaucoup de pression et d’engagement. Mais, pour une fois, ce sont eux qui ont fait une grosse erreur et nous avons pu en profiter. Après, on a bien défendu jusqu’à la fin du match. C’est difficile de bien jouer ici, mais on a assuré l’essentiel. On a bien résisté. On a eu quelques occasions pour marquer le 2e but, mais on n’a pas su le faire, ce qui fait qu’on est resté sous pression jusqu’à la fin ».