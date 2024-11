Mathieu Chabert (AC Ajaccio) : « Retrouver nos fondamentaux face à Metz »

L’AC Ajaccio est dans le dur. Battus à Guingamp mardi soir (1-0), les Ajacciens n’ont pris qu’un seul petit point sur les quatre dernières journées. Malgré une prestation intéressante en Bretagne, Mathieu Chabert a évoqué les points à améliorer lors de la conférence de presse d’avant-match : « Je ne vais pas dire que l’on pas fait ce qu’il fallait à Guingamp. On a été cohérent, mais pas dans ce qu’on voulait faire. Il faut mettre un pressing en place plus souvent et être plus agressifs dans le bon sens du terme. Il faut que l’on apprenne à défendre en avançant. On a su le faire en début de match et nous n’avons pas été mis en danger. Dès que nous l’avons moins fait, nous nous sommes retrouvés dans cette situation r. En seconde mi-temps, nous n’avons quasiment pas été en danger sauf sur le but en fin de match. C’est important de défendre en avançant, car cela permet de laisser les adversaires, loin de notre but, et de concéder beaucoup moins d’occasions. On le fait très bien à l’entraînement, mais moins pendant les matchs ».



« Retrouver des bases solides, le reste viendra tout seul »

Pour l’entraîneur ajaccien, l’équipe doit retrouver les atouts qui ont sa force lors des premières journées de championnat : « On ne manque pas forcément de réalisme, car on ne s’est pas procuré beaucoup d’occasions à Guingamp. Là-bas, on a cadré le peu de tirs que nous avons eu. J’estime qu’il faut que nous retrouvions des fondamentaux propres au club : défendre haut et agresser dans le bon sens du terme l’adversaire. Quand nous aurons retrouvé ses bases, le reste va venir tout seul. Au début de saison, nous avions ses capacités. En commençant à travailler l’aspect offensif, nous avons peut-être trop négligé cet aspect défensif, ce qui nous a empêchés de récupérer des ballons, haut sur le terrain. Et, comme par hasard, on ne prend plus de points. Comme Troyes ou Grenoble à domicile ou à Laval, par exemple, nous avions parfaitement réussi à le faire ».



Ce lundi soir, c’est Metz, un des favoris du championnat, qui se présente à Timizzolu. Septièmes du championnat, avec 18 points, les Lorrains restent sur trois défaites à l’extérieur. Mais pour Mathieu Chabert, ses hommes doivent, avant tout, se concentrer sur leur jeu, pour repartir de l’avant : « On a travaillé sur ce que l’on doit faire. J’ai envie de retrouver une équipe entreprenante et actrice de ce qu’elle veut faire. Il faut retrouver les valeurs du club. Il ne faut pas s’affoler, on en est à 10 matchs et on en a deux de retard. On est sur une moins bonne phase, car nous ne sommes pas capables de prendre des points à l’extérieur. Aujourd’hui, la donne est différente, car nous avons un match à domicile à jouer. Il va falloir être conquérants. On a deux matchs de suite à la maison à jouer, il faut être focus dessus. L’objectif c’est de prendre des points. Il faut faire tourner le compteur ».

Avec un groupe quasi inchangé par rapport à celui convoqué à Guingamp, Mathieu Chabert attend une réaction de ses joueurs avant un 2e match consécutif à la maison, vendredi prochain, face à Clermont. Il est temps de prendre des points.



Le groupe ajaccien

Sollacaro, Quilicchini, Contena, Vidal, Bamba, Ayessa, Youssouf, Strata, Huard, Mangani, Jabol, Puch, Barreto, Anziani, Ibayi, Ben Touré, Soumano, Santelli, Everson

Blessés : Kanté, Touré, Campanini

Choix : Quemper, Jacob, Khelifa, Coutinho

Suspendus : Kouassi