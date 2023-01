Marlène Schiappa à Borgo : "Je suis optimiste quant à la possibilité du dialogue"

Plus de trois mois après l’interruption des discussions, la situation est donc toujours en attente. L’un des points d’achoppement : la question du maintien en détention d’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, incarcérés depuis mai 1999 pour l’assassinat du préfet Érignac. Questionnée là-dessus, la secrétaire d’État a une nouvelle fois botté en touche : « Dans le passé, que ce soit sur le sujet de la Corse ou des féminicides, il m’a déjà été reproché de me mêler de la justice, on m’a dit que je ne respectais pas la séparation des pouvoirs. Donc j’ai appris de mes erreurs, et je ne vais pas me prononcer sur ce sujet. »



Consciente de marcher sur des œufs, Marlène Schiappa a tout de même insisté sur sa volonté de « répondre présent » malgré le contexte difficile. « Quand on est ministre, on n’est pas ministre de toute la France sauf la Corse », a-t-elle affirmé, avant de reprendre : « J’espère que l’on pourra aboutir à un climat le plus apaisé possible. Parce que je sais que parfois, depuis Paris, ça peut paraître des sujets théoriques, mais ici, la question est de vivre en paix, tout simplement. De ne pas avoir peur pour ses enfants, de pouvoir défendre sa culture, ses valeurs, et de la manière la plus sereine et pacifique possible. »



La secrétaire d’État a conclu sur sa confiance d’assister à une résolution du problème le plus rapidement possible. « Je suis optimiste quant à la possibilité du dialogue. Je sais à quel point le ministre de l’Intérieur connaît la Corse et aime la Corse, et je sais à quel point il est en échange permanent avec les acteurs du territoire. Donc j’ai toute confiance dans le sens des responsabilités de chacun pour trouver les solutions. »