Manon Venturi déjà deux titres de championne de France 2023 de natation synchronisée

Championne de France en duo Tech avec Angelina Bertinelli et championne de France en ballet, également Tech, avec son club le Pays d'Aix Natation en l'occurrence : Manon Venturi n'a rien perdu de ses belles qualités qui lui ont valu r écemment de briller au plus haut niveau. Ce jeudi à Angers, elle a e, tout cas, répondu "présente" au rendez-vous.Il y a fort à parier qu'à la faveur de ces championnats de France d'Élite 1, qui se poursuivront jusqu'à dimanche et auxquels elle participera également en "solo", elle aura encore l'occasion d'enrichir son beau palmarès.