Manœuvre "Grandeur nature" avec le 2e REP de Calvi à l'Ile-Rousse

Dans le cadre de la manœuvre militaire "Vent d'automne", qui a débuté lundi, impliquant trois compagnies du 2e Régiment Etranger de Parachutistes de Calvi, la commune de L'Ile-Rousse s'est réveillée ce mardi matin comme si, soudain, elle avait été plongée en pleine guérilla urbaine.

Le Régiment avait pris soin d'informer la population de cet exercice mais la présence de tous ces militaires en tenue de combat, armés jusqu'aux dents, visages dissimulés, grimés et portant des masques, avait de quoi inquiéter, notamment les vacanciers qui, pour la plupart ne comprenaient pas.

Dans les établissements scolaires certains enfants étaient amusés par la situation, d'autres ne pouvaient retenir cris et larmes, notamment lors d'échanges de tirs à balles à blanc dont le bruit était assourdissant.





Les premiers militaires, à la recherche de l'ennemi, débarquaient de nuit pour une mission de renseignements sur l'objectif à atteindre et à l'aube, ce sont trois compagnies, dont l'une spécialisée dans le combat urbain; qui prenaient la ville d'assaut. Des nageurs de combat équipés de matériels sophistiqués, notamment des appareils de plongée qui ne font pas de bulles, débarquaient à leur tour sur une petite plage.





Le marché couvert de l'Ile-Rousse se remplissait comme chaque matin, la place Paoli s'animait lorsque les premiers échanges de tirs nourris crépitaient. La peur et la surprise passées, les badauds se mettaient en quête de filmer l'événement, n'hésitant pas à aller au plus près des combattants.

Le scénario de cette manœuvre "Vent d'automne" a pris corps dès le début de la semaine avec une opération aéroportée suivie de combats dont les premiers temps forts se sont situés à Sant'Antonino et Algajola. Le but était de neutraliser un certain nombre d'ennemis se trouvant dans la microrégion.





Le but de ce mardii était de reprendre l'Ile-Rousse aux mains de ces belligérants.

La mission a été pleinement réussie. Certains, dans le scénarios, ont été abattus, d'autres ont rendu les armes et se sont livrés aux légionnaires du 2e REP.

Les visages de tous ces militaires engagés dans cette opération étaient marqués par la fatigue à la suite de 3 jours de combat sans trop pouvoir dormir mais l'essentiel était de réussir.





La mission est-elle pour autant terminée?

Pas sur du tout. D'autres événements peuvent encore intervenir.

Cette démonstration de force affichée par les légionnaires du 2e REP de Calvi, avec à leur tête le Colonel Christophe Tritscher, a fait forte impression parmi la foule.

Certains ne pouvaient s'empêcher de se remémorer ce haut fait d'armes du 2e REP de Calvi qui en 1978 avait sauté sur Kolwezi pour délivrer des otages européens retenus dans cette ville minière du Zaire, actuelle République Démocratique du Congo, par des rebelles katangais.

La manœuvre "Vent d'automne" prendra fin le 11 septembre.