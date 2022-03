Manifestations en soutien à Yvan Colonna à Ajaccio et Bastia : 10 blessés

De nouvelles manifestations ont lieu mardi à Ajaccio et Bastia pour protester contre la violente agression subie à la prison d'Arles par Yvan Colonna, et des heurts ont fait plusieurs blessés parmi les protestataires et les policiers.



Après un défilé auquel plusieurs centaines des jeunes lycéens ont participé dénonçant un "Statu francese assassinu", en fin de matinée, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté devant la préfecture. Des protestataires ont lancé des projectiles et des cocktails Molotov contre les forces de l'ordre qui ont répliqué en usant de gaz lacrymogène et de flash-ball. Les incidents se sont poursuivis pendant toute la journée faisant plusieurs blessés malgré l'appel à l'apaisement lancé par le préfet.





"Les services de secours ont pris en charge neuf blessés dont deux forces de l'ordre", a indiqué le procureur de la République à Ajaccio, Nicolas Septe, précisant qu'il s'agissait de blessés légers, sauf pour un jeune manifestant qui après avoir été admis au centre hospitalier d'Ajaccio conscient, a été transféré à Marseille où il a été opéré ce mercredi matin.



Les sept manifestants ont été touchés par des tirs de lanceurs de balles de défense (LBD). "Il s'agit de tirs en réplique notamment à des jets de cocktails molotov sur la préfecture ce qui présente une certaine dangerosité", a précisé le procureur.



Un blessé à Bastia



A Bastia, des heurts ont débuté vers 16h30 devant la préfecture avec des jets de projectiles sur les forces de l'ordre et ils ont fait un "blessé léger chez un CRS", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Bastia Arnaud Viornery. Des heurts avaient déjà eu lieu lundi.



D'autres manifestations des jeunes sont prévues ce mercredi malgré un appel à l'apaisement lancé par la Ghjuventù Paolina "nous appelons à l’apaisement devant les colleges et lycées, nos plus jeunes sympathisants n’ont pas à encourir de risques".



Le syndicat étudiant a aussi convoqué ce 9 mars à Corte une grande assemblée générale "afin de ne pas essouffle la mobilisation, nous souhaitons également l’unité dans les actions à venir. "