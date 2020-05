Mairie de Calacuccia : un nouveau bail pour Jean Castellani

La réunion dominicale du conseil municipal a confirmé l'élection du maire Jean-Baptiste Castellani avec l'installation de 3 nouveaux adjoints.

Frédéric Ceccarelli, âgé de 30 ans, a été élu premier adjoint.

Cadre a la caisse d'assurance maladie, il entame ainsi, et de belle façon, un mandat d'élu prometteur.

Christian Guizot, déjà conseiller municipal, sera le deuxième adjoint de sa commune.

Retraité montagnard, il va s'investir avec passion dans un projet communal qu'il défend avec beaucoup de caractère

Jean-Paul Luciani, homme de radio et de télévision, sera le troisième adjoint de l'équipe avec l'ambition de célébrer la culture d'ici et d'ailleurs mais aussi le sport et ses figures les plus nobles

Le maire a annoncé, par avance, qu'il lui confiera la prochaine délégation sénatoriale ce qui fera de lui un grand électeur.

La volonté de gérer une commune ne peut s'imaginer que dans l'action collective





Le défi de modernisation du réseau d'eau sera le chantier majeur de cette nouvelle mandature.

L’ancien premier adjoint, Jean François Puccini, avait lancé, aux côtés du maire, les premières études dès 2017, assorties de réunions publiques, en accord avec l'ensemble du conseil municipal. Son infatigable énergie va trouver un aboutissement heureux avec cette réalisation inédite dans l'histoire de Calacuccia.

Ce projet est vital pour tous les habitants de Calacuccia et il engagera tous les membres de l’assemblée communale.





Ainsi, tous les maillons du conseil municipal auront, sous peu, l'occasion de pouvoir s'investir dans des thématiques locales en fonction de leurs choix respectifs

Carine Castellani, le docteur Monique Dessemond Negroni, Pierette Castellani, Diane Paccioni et Gérard Lamperti vont pouvoir apporter, de la sorte, une expérience et un dévouement au service de l'intérêt des citoyens dans un cadre opératif.

Il faut noter que Julien Luciani et Pierre Donati, en tant qu'élus d'opposition sont, également, des maillons du conseil municipal.