Magazine Bandes à Part : Entre réalité et fantastique

«La prophétie doit s'accomplir. Inde, XIXe. Tandis que l'occupant anglais cherche à tout prix à séculariser ce pays aux multiples croyances et divinités, la population locale craint l'arrivée d'un enfant qui pourrait bien être la réincarnation du puissant démon Ravana. Dans ce contexte, l'autochtone Arjuna, une belle jeune femme qui met ses pouvoirs singuliers à disposition du plus offrant, se voit chargée de ramener la fille délurée d'un colonel britannique au Royaume-Uni. Mais leur périple maritime va conduire les deux femmes dans l'antre des pirates indépendantistes menés par le commandant Kanhoji. Une révélation inattendue va alors sceller leur destin. Se pourrait-il que cette jeune anglaise porte en son sein l'enfant tant redouté ? Bientôt, Arjuna, Kanhoji et un prêtre excommunié vont former un groupe uni autour d'une même cause : protéger la mère et donner une chance à cet enfant de vivre. Commence alors une longue route semée d'embûches à travers l'Inde coloniale... »Mathieu Mariolle (Nautilus, Nota Bene…) revisite la mythologie indienne avec Laurence Baldetti (La Quête d’Ewilan, Perle Blanche…) et nous emmènent dans un récit, riche en aventures et en suspenses, dont le dessin dynamique et le travail des décors participent à l’immersion dans l’histoire.