Magazine Bandes à Part : Du graphique et du fantastique

« Un monument de la littérature pour un roman graphique cathédrale.On savait Victor Hugo humaniste ; en relisant Notre-Dame de Paris, on le découvre punk ! Contestataire, drôle et anarchisant ! Non seulement cette épopée nous précipite de la hauteur de cinq siècles, en plein coeur du Paris médiéval, dans une Société brutale et obscurantiste où règnent bûcher, superstitions et haine de l'hérétique, mais dans ce décor fascinant, Hugo nous offre un récit d'une saisissante modernité. Au centre de ce drame, une jeune fille, Esmeralda, ses prédateurs et la cathédrale Notre-Dame comme axe, édifice totémique autour duquel gravitent tous les protagonistes et se tisse le sourd complot des ténèbres.» Après Dracula et Frankenstein, Georges Bess (Le Lama Blanc, Amen…) s’attaque à un autre classique de la littérature avec l’œuvre phare de Victor Hugo et parvient une nouvelle fois à rendre hommage au texte qu’il adapte et qu’il illustre par un dessin en noir et blanc puissant.