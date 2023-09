Magazine Bandes à Part : Bandes à Part fait sa rentrée

GAP le Dimanche 24 Septembre 2023 à 10:46

Mois de septembre oblige l'heure des rentrées est venue et le magazine Bandes à Part n'échappe pas à la règle. Une première version concoctée par Jean-René Derosas qui, comme à l'accoutumée, va nous plonger dans des univers bien différents. L'humour d'abord avec La Loi des Probabilités. L'entame de la BD va nous faire rencontrer Martin Henri qui apprend qui ne lui reste plus que trois mois à vivre. Il décide alors de réaliser son rêve en allant voir les baleines. Seulement, lors de son périple il croise Séraphin Lanterne et dès lors les situations burlesques vont s'enchaîner. Avec Bleu à la Lumière du Jour, un ouvrage très graphique, on va suivre le destin de deux sœurs Teresa et Mathilde . Cette dernière doit échapper à un sort funeste. Elle va malheureusement subir un tragique destin. Va dès lors surgir un oiseau bleu qui va changer la donne.

Enfin, Le Grand Migrateur, nous emmène dans le monde du Fantastique sur la planète O'Zhinn en proie à la glaire noire qui gangrène tout. Et si cette malédiction était liée à la traque des Géants par les hommes. Il n'en reste plus qu'un et Odette une vieille dame va tout faire pour le protéger persuadée que le dernier des Géants doit permettre de sauver sa planète