Lisula : "Digital Factory in Paesi", u numericu per tutti

Ce samedi 3 décembre, la collectivité de Corse en association avec XpFibre, Corsica Fibra et l'association EMAHO, a organisé, dans le cadre du déploiement du réseau très haut débit en Corse et au déploiement des infrastructures physiques, la première journée de l’opération " Digital Factory in Paesi " à Lisula.

Un événement dédié à l’accompagnement des citoyens dans l’usage du numérique au quotidien, qui s’étendra durant les 17 mois à venir, à compter de ce 22 décembre.

" Digital Factory in Paesi est une opération que nous lançons aujourd’hui aux côtés de son délégataire Corsica Fibra, pour son déploiement très haut débit. Il y a aura 17 dates pour accompagner les Corses dans le mieux vivre numérique, dans l’usage permis aujourd’hui avec l’arrivée de la fibre optique dans notre territoire. Aujourd’hui ce n’est que la première", explique Alexandre Vican, chef de service des usages et des services numériques à la Cdc.



" Les enjeux sont très importants pour la Corse avec l’arrivée du très haut débit dont la fibre dans chacun des 172 000 logements. Aujourd’hui nous sommes à environs 120 000 logements qui peuvent déjà disposer de cette fibre optique. A ce stade du déploiement l’objectif est d’accompagner notre population dans l’utilisation de ce qui est permis par cette fibre", continue Alexandre Vican.

Aider les personnes en rupture ou en difficulté en rapport à la société digitale et faire découvrir les nombreuses opportunités et les risques qu’apportent le numérique, c'est ce que propose l’association EMAHO au cours de ces journées avec des ateliers ludiques et des rencontres ouverts à tous.



" Nous organisons toute la journée, avec la production, la logistique et la mise en place en sollicitant notamment tous les intervenants " précise Jean Leccia directeur de l’association EMAHO.

Le public peut ainsi découvrir et apprendre tout ce su il est possible de faire avec le numérique. Coder et diriger un robot, une initiation numérique via le FABLAB ou encore découvrir par le rétrogaming, les anciens jeux tels que la Sega ou la Nintendo et prévenir des dangers du net. " Nous intégrons les enfants dans une image, pour leur montrer qu’il est très facile de faire parler une image différemment. L’autre partie de cette première rencontre, les conseils numériques pour accompagner les parents pour les aider dans l’accompagnement de leurs enfants à l’utilisation d’Internet", continue Jean Leccia.



Sur place également, Stephane Mattei, directeur général de Corsica Fibra, délégataire de la Cdc, présente l’avancée des travaux.

"Corsica Fibra a gagné l’appel d’offre avec XPFibre du déploiement de la fibre en Corse, sur tout le territoire en dehors de la CAB et la CAPA, qui essaie d’amener une prise de fibre à tous les habitants. En comparaison avec l’ADSL, la fibre c’est 1 000 fois plus de débit, 1000 fois plus de qualité. Pour le travail, ou les loisirs. Il n’y a plus besoin de parabole ou d’antenne car le réseau ne passe plus par les airs au niveau hertzien. C’est également plus écologique, il y a moins d’ondes. Nous envoyons de la lumière dans la fibre et pas des ondes. Aujourd’hui nous sommes à près de 70 % du projet, qui sera totalement terminé courant 2024."