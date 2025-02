Ligue B - Le GFCA Volley en démonstration à Royan

Ils étaient visiblement pressés d’en finir. Au terme d’un match maitrisé de bout en bout, le GFCA Volley s’est facilement imposé à Royan lors de la 13e journée de Ligue B. 21/25,15/25 et 19/25 : le score est sans appel et montre la supériorité des Ajacciens dans tous les secteurs de jeu, face à une équipe en difficulté, qui se trouve à l’avant dernière place du championnat.





Une rencontre qui a permis à Frédéric Ferrandez de procéder à une large revue d’effectifs avec pour objectif de garder son groupe mobilisé alors que les play-offs se rapprochent à grand pas.

Grâce à ce succès, le GFCA Volley reste solide leader de Ligue B et accentue même son avance sur Fréjus, son dauphin. Les Gaziers recevront Cambrai samedi prochain au Palatinu.